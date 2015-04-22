日本官员称日相安倍与中国国家主席习近平将在印尼会晤

一位日本政府官员表示，日本首相安倍晋三将在周三印尼亚非峰会期间与中国国家主席习近平会晤。日本内阁官房长菅义伟早前对记者表示，他希望安倍与习近平能在雅加达会晤，不过暂未确定会晤的具体细节。但一位日本政府官员对路透表示，安倍与习近平将举行会晤。路透