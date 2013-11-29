分析：中国若完全执行东海防空识别区规则 军力恐难应付

图中中国和日本的防空识别区分别用橙色和绿色虚线标出。

路透香港/北京11月27日（记者 Greg Torode/Adam Rose） -若中国要严格执行近期宣布的东海防空识别区规则，中国军方可能难以应付由此增加的监测和拦截任务。

地区军事分析人士和外交人士称，东海防空识别区面积相当于英国国土的三分之二，要在如此广大的区域内开展广泛巡逻，中国的防空雷达网络、侦察机和战斗机力量将捉襟见肘。

但一些人指出，哪怕中国只是采取有限行动，就可起到警示作用，这样就可达到向日本施压的目的。

中国上周六宣布划设东海防空识别区，称对位于该区域内不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。

两架未装备武器的美国B-52轰炸机周一执行训练任务时飞越该区域，未通知中国；日本主要航空公司的飞机周三飞经该区域，未理会中国的东海防空识别区规则。

中国国防部称，全程监视、及时识别了美国轰炸机进入中国防空识别区。但美国国防部称，这两架飞机未被中方监视，也未得到中国飞机接洽。

一位日本政府消息人士称，虽然中国经国防预算多年两位数增长后，军力迅速增强，但雷达和战斗机仍无法覆盖如此大面积的空域。

该消息人士说：“中国不会完全执行（东海防空识别区规则），因为他们没有足够的力量……但他们会试图吓唬小国家。”该消息人士要求匿名。

伦敦国际战略研究所（IISS）东亚军事问题专家Christian LeMiere称，虽然中国能够部署大范围监测活动，但还是会存在缺口。

“目前还不清楚中国将如何执行（东海防空识别区规则），”他说，“这可能更多是一种口头上的姿态，主要出于政治目的。”

中国划设东海防空识别区，招致美国和日本的抨击，美日指责中国是在试图改变该地区现状。

一些专家表示，中国此举是为了削弱日本对争议区域实施行政控制的主张。东海防空识别区涵盖了中日存在争议的钓鱼岛区域。

日本和美国都划设了防空识别区，但只是要求计划飞经其领空的飞机提交飞行计划并进行识别。

咨询公司IHS航太防卫海事驻北京资深分析师GaryLi称，他认为中国在空中不会复制在钓鱼岛周边海域的做法，中国海监船以换班方式在钓鱼岛附近海域巡航。

“我觉得，中国（飞机）飞行（巡逻）可能达到相当程度就差不多了，毕竟不管对哪个军力而言，要在空中维持24小时的存在都非常吃力。”他说。

“要记得，这又不是禁飞区。中国不必进行大范围巡逻活动来宣示存在。”

他认为，中国将把沿海防空雷达用于东海防空识别区的例行覆盖，而飞机--无论是侦察机还是战斗机--一般将用于执行更具体的任务。

但中国国防部未向路透证实，中国拦截机在该区域巡逻时是否会装备武器。

中国国防部发言人杨宇军称：“对于来自海上方向的空中威胁和不明飞行物，中方将根据不同情况，及时采取识别、监视、管制和处置等相应措施加以应对。”

“希望有关各方积极予以配合，共同维护飞行安全。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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