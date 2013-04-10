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时事要闻 | 2013年 4月 10日 星期三 18:58 BJT

中国对日台商谈签署渔业协议表关注

路透北京4月10日 - 中国周三表示，对日台有关团体商谈签署渔业协议表示关注。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中方对日台有关团体商谈签署渔业协议表示关注。

“我们要求日方切实恪守一个中国原则和在台湾问题上作出的承诺，审慎处理涉台问题，”洪磊说道。

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