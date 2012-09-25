（修正）日本向钓鱼岛水域台湾渔船动用水炮

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路透东京9月25日电---日本海上保安厅称，大约40艘台湾渔船和8艘台湾海巡署船只周二进入钓鱼岛附近水域。日方试图用水炮驱逐，这为中日钓鱼岛争端再添变数。

日本内阁官房长官藤村修(Osamu Fujimura)表示，日本海岸警卫队利用水炮和采取其他措施，以促使台湾船只改变航线。

中国农业部另称，在钓鱼岛周边有近200艘中国渔船，但未提供进一步细节。

台湾渔船船队周一冒雨启程前往钓鱼岛，他们表示将绕岛行驶，宣示在该水域捕鱼的权利，未排除登岛的可能。

日本媒体称，该水域最多可能有100艘台湾渔船。

日本共同社报导称，五艘中国海监船也在附近水域，但不在日本视为自身领海的区域内。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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