（修正）日本向钓鱼岛水域台湾渔船动用水炮

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
（修正标题措辞）
路透东京9月25日电---日本海上保安厅称，大约40艘台湾渔船和8艘台湾海巡署船只周二进入钓鱼岛附近水域。日方试图用水炮驱逐，这为中日钓鱼岛争端再添变数。
日本内阁官房长官藤村修(Osamu Fujimura)表示，日本海岸警卫队利用水炮和采取其他措施，以促使台湾船只改变航线。
中国农业部另称，在钓鱼岛周边有近200艘中国渔船，但未提供进一步细节。
台湾渔船船队周一冒雨启程前往钓鱼岛，他们表示将绕岛行驶，宣示在该水域捕鱼的权利，未排除登岛的可能。
日本媒体称，该水域最多可能有100艘台湾渔船。
日本共同社报导称，五艘中国海监船也在附近水域，但不在日本视为自身领海的区域内。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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