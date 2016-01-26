中日寻求开展新对话 讨论人民币和中国改革--日经

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透东京1月26日 - 据日本经济新闻周二报导，中日两国正在搭建新框架，以便双方政府和央行官员能共同讨论经济政策协调，如稳定人民币汇率的举措等。
在中国经济放缓忧虑导致金融市场震荡之际，此举表明亚洲两个最大经济体正在密切合作以稳定全球经济增长。这可能有助于缓解市场压力。
日经新闻报导，日本希望通过新框架协助中国降低过剩产能并重组国有企业；而中国则想从日本获得更多直接投资。
报导称，中日两国希望在3月达成协议，今年年底之前创建新框架。该框架还将涉及税务等问题。
报导称，中日两国央行可能会利用该对话机制讨论恢复日圆与人民币之间的互换安排。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)