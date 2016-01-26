中日寻求开展新对话 讨论人民币和中国改革--日经

路透东京1月26日 - 据日本经济新闻周二报导，中日两国正在搭建新框架，以便双方政府和央行官员能共同讨论经济政策协调，如稳定人民币汇率的举措等。

在中国经济放缓忧虑导致金融市场震荡之际，此举表明亚洲两个最大经济体正在密切合作以稳定全球经济增长。这可能有助于缓解市场压力。

日经新闻报导，日本希望通过新框架协助中国降低过剩产能并重组国有企业；而中国则想从日本获得更多直接投资。

报导称，中日两国希望在3月达成协议，今年年底之前创建新框架。该框架还将涉及税务等问题。

报导称，中日两国央行可能会利用该对话机制讨论恢复日圆与人民币之间的互换安排。(完)