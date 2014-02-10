中国谴责日本为“神风特攻队”申遗

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透北京2月10日 - 中国谴责日本南九州市一家会馆为“神风特工队”队员信件申遗的计划。
日本鹿儿岛县南九州市上周宣布，将二战期间日军“神风特攻队”队员的遗书、信函等物品向联合国教科文组织提请登录为世界记忆遗产。所谓“特攻”就是日本在1945年，即二战最后一年用飞机或其他舰船对盟军舰船发起自杀式攻击。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“所谓“神风特攻队”申遗，意在美化日本军国主义侵略历史。”
“这与联合国教科文组织维护世界和平的宗旨背道而驰，必将遭到国际社会的强烈谴责和坚决反对。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。