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时事要闻 | 2014年 2月 10日 星期一 18:11 BJT

中国谴责日本为“神风特攻队”申遗

路透北京2月10日 - 中国谴责日本南九州市一家会馆为“神风特工队”队员信件申遗的计划。

日本鹿儿岛县南九州市上周宣布，将二战期间日军“神风特攻队”队员的遗书、信函等物品向联合国教科文组织提请登录为世界记忆遗产。所谓“特攻”就是日本在1945年，即二战最后一年用飞机或其他舰船对盟军舰船发起自杀式攻击。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示：“所谓“神风特攻队”申遗，意在美化日本军国主义侵略历史。”

“这与联合国教科文组织维护世界和平的宗旨背道而驰，必将遭到国际社会的强烈谴责和坚决反对。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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