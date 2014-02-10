中国谴责日本为“神风特攻队”申遗

日本鹿儿岛县南九州市上周宣布，将二战期间日军“神风特攻队”队员的遗书、信函等物品向联合国教科文组织提请登录为世界记忆遗产。所谓“特攻”就是日本在1945年，即二战最后一年用飞机或其他舰船对盟军舰船发起自杀式攻击。