中日关系紧张冲击两国航空服务业

* 东航延後开通上海-仙台新航线

* 日航往返中国将减班

* 全日空称正在观察情势发展

路透9月21日电---由於中国和日本关系因钓鱼岛争议造成紧张情势升高,两国航空业者均已缩减航班或延後开通新航线.

中国前三大航空公司之一--东方航空(0670.HK)(600115.SS)表示,将延後开通上海与仙台间的航线,因旅客需求不足;该航线原定於10月18日开通.

一名东航发言人士不愿说明这次延後开通航线是不是受到两国关系紧张影响,但他称情势可能恶化.

"其他飞往日本的航线目前营运正常,但我们预期那些航班也会受到影响."一名东航发言人士在一封电子邮件中提到.

日本航空(9201.T)称,除了香港以外,将会减少飞往中国的每日航班,10月27日之前的每日减班数量介於3-10班之间,在此同时日本经济新闻报导指出,日本航空9月至11月之间飞往中国的航班已有约12,000个订位取消,其中日本出发航班取消订位数量为5,500个,中国出发航班取消数量为6,500个.

日本航空发言人Seiji Takamoto表示,"公司预期这不会对获利造成非常大的冲击.中日间航班营收占国际航班营收比重略逾10%,对整体获利冲击较小."

Takamoto表示,新的订位数量已经锐减,而日本航空将会评估10月需求,并决定10月27日後是否继续减班.

全日本空输(9202.T)表示,正密切关注情势发展.

"我们正尽全力避免减班,但有鉴於取消订位的状况,可能随时宣布相关措施."一名全日空发言人表示.

在香港上市的东航周五股价收跌1.6%,香港恒生指数.HSI为收涨0.7%.

香港上市的中国国际航空(0753.HK)(601111.SS)上涨3.6%,中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)则收平盘.

日本航空下跌4.3%,全日空收平,日经指数.N225收高0.3%.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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