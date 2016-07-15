李克强称中日双方可逐步恢复对话沟通 增加两国关系改善的积极因素

路透北京7月15日 - 中国国务院总理李克强周五称，双方可本着平等和相互尊重的精神，逐步恢复对话沟通，增加两国关系改善的积极因素。中日作为世界两大经济体，应发挥各自优势，加强经济合作。

央视新闻微博称，国务院总理李克强15日（周五）下午在蒙古乌兰巴托应约会见日本首相安倍晋三。

李克强并称，在南海问题上，中方的立场完全符合国际法，符合《南海各方行为宣言》。日方作为非当事国，应谨言慎行，不要炒作和介入。在东海问题上，双方应根据四点原则共识精神，继续通过对话磋商加强沟通，防止误解误判。

他并表示，近几年，中日关系开启走向改善的进程，但进展缓慢，不时受到一些复杂因素的干扰。双方应以高度的责任感，立足客观现实。着眼战略长远，稳妥推进下阶段中日关系的改善进程。

安倍晋三表示，日中关系虽然存在困难，但日方希与中方加强交往与合作，妥善管控分歧，按照建立日中战略互惠关系的思路，推动两国关系的进一步改善与发展。

日方并赞赏中方在世界经济发展前景不确定的背景下，推动经济结构转型调整的积极举措。希望双方重启两国高层经济对话，促进双边财政金融、节能环保等领域合作。（完）