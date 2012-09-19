中国商务部称中日贸易若受损日本须担全责

路透北京9月19日电---中国商务部发言人沈丹阳周三表示,日本购岛势必影响中日贸易正常发展,这是中方不愿看到的,日本须要承担"全部责任".

针对中国的日资企业停产和受冲击问题,他在记者会上称,商务部支持合法理性的爱国行动,反对打砸抢行为.外企的合法权益受到保护.

沈丹阳并称,预计今後外贸形势依然严峻,外需可能比1-8月更加疲软.

中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升.

--发稿 尹嫄婷;撰写 宿泱韫;审校 黄凯

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