中国商务部称中日贸易若受损日本须担全责

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透北京9月19日电---中国商务部发言人沈丹阳周三表示,日本购岛势必影响中日贸易正常发展,这是中方不愿看到的,日本须要承担"全部责任".
针对中国的日资企业停产和受冲击问题,他在记者会上称,商务部支持合法理性的爱国行动,反对打砸抢行为.外企的合法权益受到保护.
沈丹阳并称,预计今後外贸形势依然严峻,外需可能比1-8月更加疲软.
中国8月出口同比增速仍显疲弱,而进口七个月来首次转为负增长更凸显内需低迷.外贸持续不振将拖累中国经济的见底回升.
--发稿 尹嫄婷;撰写 宿泱韫;审校 黄凯
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路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。