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中国财经 | 2014年 9月 24日 星期三 18:59 BJT

汪洋称中日两国需重启经贸联系

路透北京9月24日 - 日本代表团发言人称，中国副总理汪洋周三对来访的日本商工会表示，中日两国需要重启双边经济关系。

发言人Shoiichi Ikuta说，双方认为两国间的关系对全球至关重要。

受两国关系趋冷的影响，当前日本对中国的直接投资大幅下跌。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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