美敦促中日在钓鱼岛问题上保持冷静

路透东京9月17日电---美国周一敦促日本和中国在钓鱼岛问题上保持冷静，称两国保持良好关系符合所有人的利益。

钓鱼岛争端导致中日紧张关系不断升温，中国多地周末爆发反日示威活动，中国政府官员也警告称此事或伤及中日贸易。

美国国防部长帕内塔对记者称：“显然，我们关注（中国）的示威活动，也对就尖阁列岛（钓鱼岛）引发的冲突表示关切，我想传达的一个信息是，我们必须敦促各方保持冷静克制。”

中日钓鱼岛争端由来已久，日本政府上周从日本私人所有者手中购买钓鱼岛，导致双方的争端急剧升温。

日本外相玄叶光一郎此前曾对记者称，日本和美国同意钓鱼岛涵盖在日美安全条约内。

帕内塔称，虽然美国政府按照与日本的条约承担义务，但美国在岛屿主权争端上不会偏袒任何一方。

“按照政策，美国对主权争端不采取立场。也就是说，我们期待这些问题和平解决，尽管我们也理解就这里（钓鱼岛）的管辖权存在分歧，但双方通过外交途径尝试建设性地解决这些问题至关重要，”他说。

“日本同中国保持良好关系，找到避免争端进一步升级的方法，符合所有人的利益。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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