美敦促中日在钓鱼岛问题上保持冷静

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透东京9月17日电---美国周一敦促日本和中国在钓鱼岛问题上保持冷静，称两国保持良好关系符合所有人的利益。
钓鱼岛争端导致中日紧张关系不断升温，中国多地周末爆发反日示威活动，中国政府官员也警告称此事或伤及中日贸易。
美国国防部长帕内塔对记者称：“显然，我们关注（中国）的示威活动，也对就尖阁列岛（钓鱼岛）引发的冲突表示关切，我想传达的一个信息是，我们必须敦促各方保持冷静克制。”
中日钓鱼岛争端由来已久，日本政府上周从日本私人所有者手中购买钓鱼岛，导致双方的争端急剧升温。
日本外相玄叶光一郎此前曾对记者称，日本和美国同意钓鱼岛涵盖在日美安全条约内。
帕内塔称，虽然美国政府按照与日本的条约承担义务，但美国在岛屿主权争端上不会偏袒任何一方。
“按照政策，美国对主权争端不采取立场。也就是说，我们期待这些问题和平解决，尽管我们也理解就这里（钓鱼岛）的管辖权存在分歧，但双方通过外交途径尝试建设性地解决这些问题至关重要，”他说。
“日本同中国保持良好关系，找到避免争端进一步升级的方法，符合所有人的利益。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。