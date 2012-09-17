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时事要闻 | 2012年 9月 17日 星期一 14:11 BJT

日本外务大臣：日美同意钓鱼岛涵盖在日美安保条约内

路透东京9月17日电---日本外务大臣玄叶光一郎周一称，日本和美国同意钓鱼岛涵盖在日美安全条约内。

“不是我今天提起这个话题，日美达成共识，（钓鱼岛及其附属岛屿）涵盖在日美安全条约内。”玄叶光一郎在与美国国防部长帕内塔进行会谈後对记者表示。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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