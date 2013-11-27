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时事要闻 | 2013年 11月 27日 星期三 12:59 BJT

中国称全程监视美军B-52战机进入防空识别区全过程

路透北京11月27日 -中国国防部周三表示，全程监视、及时识别了美国两架未装载武器的B-52轰炸机进入中国防空识别区全过程。

中国国防部在其网站发表声明称，“美军飞机于北京时间26日11时至13时22分沿我东海防空识别区东部边缘南北方向往返飞行，位钓鱼岛以东约200公里活动。中国军队进行了全程监视、及时识别，判明了美方飞机类别。”

“中方有能力对相关空域实施有效管控。”（完）

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