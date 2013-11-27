中国称全程监视美军B-52战机进入防空识别区全过程

中国国防部在其网站发表声明称，“美军飞机于北京时间26日11时至13时22分沿我东海防空识别区东部边缘南北方向往返飞行，位钓鱼岛以东约200公里活动。中国军队进行了全程监视、及时识别，判明了美方飞机类别。”