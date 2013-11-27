中国称全程监视美军B-52战机进入防空识别区全过程

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月27日 - 中国国防部周三表示，全程监视、及时识别了美国两架未装载武器的B-52轰炸机进入中国防空识别区全过程。
中国国防部在其网站发表声明称，“美军飞机于北京时间26日11时至13时22分沿我东海防空识别区东部边缘南北方向往返飞行，位钓鱼岛以东约200公里活动。中国军队进行了全程监视、及时识别，判明了美方飞机类别。”
“中方有能力对相关空域实施有效管控。”
中国政府周六宣布划设东海防空识别区，以加大对该海域岛屿主权的宣示力度。
中日关系因钓鱼岛争端近几个月来一直紧张。对于中国划设东海防空识别区，美国和日本均予以指责。（完）
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