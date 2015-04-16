日本取代中国 成美国公债最大持有国

独家：美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透纽约4月15日 - 美国财政部周三公布的数据显示，日本2月取代中国，成为美国公债的最大持有国。当月外国投资者连续第四个月减持美国公债。
数据显示，2月美国公债市场共流出63亿美元资金，小于1月的净卖超551亿美元。1月净卖超规模至少为三年来高位。
日本取代中国，自2008年8月来首次成为美国公债最大持有国。日本2月持有美债的规模其实下降，从1月的1.238万亿(兆)美元降至1.224万亿美元。中国亦减持美债，从1.239万亿美元降至1.223万亿美元。
外国央行2月卖出111亿美元美债，为连续第五个月减持美债。
2月报告显示，美国股市获得7.59亿美元资金净流入，是外资连续第四个月买超美国股票。外资1月为买入5.97亿美元。
投资者2月连续第六个月买超美国企业债，总净流入金额从1月的57亿美元增至94亿美元。(完)
编译 杜明霞
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路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)