日本取代中国 成美国公债最大持有国

日本取代中国，自2008年8月来首次成为美国公债最大持有国。日本2月持有美债的规模其实下降，从1月的1.238万亿(兆)美元降至1.224万亿美元。中国亦减持美债，从1.239万亿美元降至1.223万亿美元。