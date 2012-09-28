希拉里呼吁中日冷静对待岛屿争端

路透纽约9月27日电（记者 Andrew Quinn）---美国国务卿希拉里周四敦促中国和日本在钓鱼岛争端中让“冷静头脑”占主导。

美国国务院一位高官称，希拉里本周在联合国大会间隙与中国外交部长杨洁篪会面，她称缓解岛屿争端引发的紧张局势十分重要。

“国务卿……再次敦促（双方）冷静，呼吁中日通过对话缓解局势，”该官员对记者说。

“我们相信，中日能够保持克制，能够在此事上直接合作，缓解紧张关系，这是我们向双方传递的信息，”该官员称。

希拉里周五还将与日本外务大臣玄叶光一郎和韩国外交部长金星焕举行三边会晤。

日本政府“购岛”行为导致中日关系急剧恶化，伤及双边贸易关系，并引发中国多地爆发反日示威。

希拉里与杨洁篪会面时，也提到了南中国海主权争端。

前述美国国务院高官称，希拉里对中国重启与东盟成员国非正式会谈表示欢迎，认为这是个积极信号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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