美国建议航空公司确保在东海空域的飞行安全

路途华盛顿11月27日 -美国周三表示，中国划设东海防空识别区令中日两国关系紧张加剧，美国政府建议该国各大航空公司采取必要措施，以保证经中国东海空域航班的飞行安全。

美国国务院发言人帕萨基(JenniferPsaki)表示，美国正试图确定这一新规是否适用于除军用飞行器之外的商业航班。根据中方规定，所有进入东海防空识别区的航空器须向中国当局确认自己的身份。

帕萨基在每日例行记者会上表示：“我们正尝试确认新规是否适用于民用飞行和商业航班。”

“与此同时，我们建议美国各航空公司采取所有他们认为的必要措施以确保在东海空域的飞行安全。显然，飞机的安全是重要的……我们正在查证新规的适用对象。”

当被问及美国各大航空是否会向中国当局提交飞行计划时，帕萨基表示：“我不会对此发表意见，我们依然在观察中。”

帕萨基周二表示，美国没有将防空识别区政策施加给外国飞机，其他国家也不应该。

“美国没有将这一政策施加给外国飞机，所以我们当然认为其他国家也不应如此。”帕萨基说道。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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