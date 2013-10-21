中日心有余悸 提防美国政治闹剧明年重演

10月18日拍到的美国国会大楼的图片。 REUTERS/Jonathan Ernst

路透香港/东京10月18日 - 无论是否达成了债务协议，美国国会把债务违约当成政治工具，令中国和日本的决策者及投资者印象深刻，促使其思考：自己的经济重振计划能否禁受美国下一出政治闹剧的考验。

美国国会共和党和民主党周三在最后一刻达成协议，提高美国举债上限，结束持续16天的政府部分关门状态，并避免了美国公债违约。若果真违约，将损及全球经济和金融体系。

但2月7日是批准再次提高举债上限的最后期限，所以在明年初国会还有绑架美国信誉的机会。

“看到达成协议，我们很高兴，”一位要求匿名的日本决策层表示。“但仍存在不确定性，明年初还会上演相同的一幕。”

他和日本其他官员都表示，他们已经制定了应急计划，包括向日本银行体系注入资金以维持市场正常运作。分析师称，中国可能加速推进人民币全球化，在国际贸易中可以替代美元。中国共产党将于下个月召开重要的政策会议。

“他们可能真正考虑加速这一进程，”瑞士信贷驻香港股市研究部主管Vincent Chan表示。“使人民币成为真正的国际货币的必要性增强，因为美国人不可靠。”

**利益攸关**

在美国之外，也许只有中国和日本这两个经济体，对华盛顿反复出现的政治闹剧这般利益攸关。

不仅由于中日两国是世界第二和第三大经济体，还由于他们借给美国的钱最多。截至7月底中国持有美债1.28万亿美元，日本持有美债1.14万亿美元。如果这次美国违约，就可能破坏两国所持美债价值。

不仅如此，中日两国均采取了重振经济的政策，这在一定程度上要依赖于经济需求改善、货币稳定以及美国增加负债。

中国致力于通过一系列改革来消除信贷泡沫和财富失衡，改革措施包括逐渐放宽对资金跨境流动的控制及允许本币温和升值。

分析师预计，面临美国违约的投资者可能会卖出美元/人民币，迫使中国央行要么在美国政府不履行义务时买入美元，要么允许人民币急剧升值，而这会打击出口并使其信贷泡沫恶化。

“如果中国允许人民币急剧升值，那么考虑到国内可能存在的资产泡沫，会有很大风险，”宏源证券分析师何一峰称。

而日本正在大力推行“安倍经济学”，以终结20年来的通缩和经济增长乏力。这些政策措施依托于振兴内需与投资复苏，而这一定程度上要通过打压日圆走低。日圆贬值可以提振丰田汽车(7203.T)和日立(6501.T)等大型出口企业的获利和股价。

美国违约可能会促使投资者买入日圆。

“那无疑会对安倍经济学构成阻碍，其非常依赖于日圆疲软，及其带来的信心增强推动股价上涨，”摩根大通证券资深分析师Masamichi Adachi称。

**人民币结算**

违约还势必会阻碍美国经济复苏以及刚刚反弹的全球出口。若美国在2014年第一季出现违约，则将造成冲击，因日本经济正为4月消费税上调做准备，而公共项目支出加速以及补充库存对中国经济的影响逐渐消退。

还没有任何一个债券市场规模足够大，可以作为美国公债的替代选择，让中国和日本将出口积累起来的美元进行投资。因此，明年美国上演另一场违约闹剧的可能性，或更加促使中国推进其首选解决方案：在对外贸易中减少美元结算并增加人民币结算。

中国大约18%的贸易往来以人民币结算，去年大部分时间陷于停滞后，今年出现明显增长。

多数增长来自中国与美国和欧盟以外的经济体之间的贸易，不过，中国本月与英国和欧洲央行签署协议，加速人民币国际化步伐。

然而，扩大人民币结算意味着中国必须向贸易伙伴提供一个人民币投资场所，就像目前将美元投资于美债一样简便。

这就意味着中国进一步向外资开放。

“只有人民币成为真正的替代货币选择，中国才可以变得强大，”瑞士信贷的Chan说，“但是，要想成为替代选择，你必须拥有一个开放的市场。”(完)

(编译 李爽/石冠兰/王兴亚；审校 张涛/张荻)

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