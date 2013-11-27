两架美国轰炸机飞越中国防空识别区

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透华盛顿11月26日（Phil Stewart/David Alexander） -美国五角大楼官员周二称，两架未装备武器的美国B-52轰炸机执行训练任务时飞越东海争议岛屿上空，未通知中国。这似乎是在挑战中国近日宣布划设东海防空识别区的声明。
五角大楼称，轰炸机周一晚间飞越该区域，中方未作反应。白宫呼吁中国通过外交途径解决与日本的岛屿争议，反对诉诸“威胁或煽动性的措辞”。
中国周末发布关于划设东海防空识别区的声明，基于东海防空识别区航空器识别规则，对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。东海防空识别区涵盖钓鱼岛上空。
美国军方官员称，这两架美国轰炸机于美东时间周一晚执行的此项飞行任务，是早就计划好的。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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