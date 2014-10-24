中国对美国在日本部署反导预警雷达作出回应

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透北京10月23日 - 中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上被问及美国在日本部署反导预警雷达一事时称，个别国家推进亚太反导部署，谋求单边安全，不利于地区战略稳定与互信，不利于东北亚和平稳定。
日本防务省称，美军已于周二将反导预警用“X波段雷达”运至日本京都府的美军经之岬通信所，该雷达预计将在年底前全面启用。
华春莹称：“特别是在当前地区形势复杂敏感的背景下，上述行动更是令人关切。中方认为，有关国家应从地区和平稳定大局出发，致力于通过政治外交途径维护地区安全，不能以此为借口，做损害他国安全利益的事。”（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”