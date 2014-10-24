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时事要闻 | 2014年 10月 24日 星期五 08:58 BJT

中国对美国在日本部署反导预警雷达作出回应

路透北京10月23日 - 中国外交部发言人华春莹周四在例行记者会上被问及美国在日本部署反导预警雷达一事时称，个别国家推进亚太反导部署，谋求单边安全，不利于地区战略稳定与互信，不利于东北亚和平稳定。

日本防务省称，美军已于周二将反导预警用“X波段雷达”运至日本京都府的美军经之岬通信所，该雷达预计将在年底前全面启用。

华春莹称：“特别是在当前地区形势复杂敏感的背景下，上述行动更是令人关切。中方认为，有关国家应从地区和平稳定大局出发，致力于通过政治外交途径维护地区安全，不能以此为借口，做损害他国安全利益的事。”（完）

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