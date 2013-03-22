中国对美日磋商钓鱼岛行动计划的报道表示“严重关切”

路透东京3月21日 - 日本媒体周四报道称，日本和美国已开始就钓鱼岛纷争或引发的武装冲突开展相关军事计划的会谈。

美国五角大楼证实，日本防卫省统合幕僚长岩崎茂(Shigeru Iwasaki)和美国太平洋司令部司令海军上将塞缪尔·洛克利尔(Samuel Locklear)周四和周五举行会谈，但表示，他们意在讨论“亚太地区整体的安全环境。”

五角大楼发言人威尔金森表示：“作为一项政策，我们不会讨论我们的军事计划。”

日本共同社报道称，岩崎茂和塞缪尔·洛克利尔料将在夏威夷会晤时就两国加快起草行动计划达成共识。

报道还称，他们很可能会审视若干种情况，包括一旦中国进入钓鱼岛，日美军队将采取的联合行动。《日本经济新闻》（Nikkei business daily）周三也有类似报道。

中国外交部发言人洪磊表示，“中方对有关报道表示严重关切……中国政府有信心、有能力维护国家主权和领土完整。”

他还表示，“任何外来压力都不能动摇中国政府和人民扞卫国家领土主权的坚定意志和决心。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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