中国对美日磋商钓鱼岛行动计划的报道表示“严重关切”

英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透东京3月21日 - 日本媒体周四报道称，日本和美国已开始就钓鱼岛纷争或引发的武装冲突开展相关军事计划的会谈。
美国五角大楼证实，日本防卫省统合幕僚长岩崎茂(Shigeru Iwasaki)和美国太平洋司令部司令海军上将塞缪尔·洛克利尔(Samuel Locklear)周四和周五举行会谈，但表示，他们意在讨论“亚太地区整体的安全环境。”
五角大楼发言人威尔金森表示：“作为一项政策，我们不会讨论我们的军事计划。”
日本共同社报道称，岩崎茂和塞缪尔·洛克利尔料将在夏威夷会晤时就两国加快起草行动计划达成共识。
报道还称，他们很可能会审视若干种情况，包括一旦中国进入钓鱼岛，日美军队将采取的联合行动。《日本经济新闻》（Nikkei business daily）周三也有类似报道。
中国外交部发言人洪磊表示，“中方对有关报道表示严重关切……中国政府有信心、有能力维护国家主权和领土完整。”
他还表示，“任何外来压力都不能动摇中国政府和人民扞卫国家领土主权的坚定意志和决心。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。