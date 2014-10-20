中国海警船在钓鱼岛海域巡航

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京10月19日 - 中国周六向东海争议水域派遣海警船，此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，惹怒中国政府。
中国国家海洋局周六发布消息称，当天中国海警2305、2101、2112舰船编队在钓鱼岛领海内巡航。
安倍向靖国神社供奉祭品后，中国周五表示“严重关切”。韩国也表示强烈反对，称靖国神社是“颂扬日本殖民和侵略战争的标志”。
周六，三名日本内阁成员参拜了靖国神社。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。