中国海警船在钓鱼岛海域巡航

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月19日 - 中国周六向东海争议水域派遣海警船，此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，惹怒中国政府。
中国国家海洋局周六发布消息称，当天中国海警2305、2101、2112舰船编队在钓鱼岛领海内巡航。
安倍向靖国神社供奉祭品后，中国周五表示“严重关切”。韩国也表示强烈反对，称靖国神社是“颂扬日本殖民和侵略战争的标志”。
周六，三名日本内阁成员参拜了靖国神社。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。