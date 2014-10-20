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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 11:33 BJT

中国海警船在钓鱼岛海域巡航

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月19日 - 中国周六向东海争议水域派遣海警船，此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，惹怒中国政府。

中国国家海洋局周六发布消息称，当天中国海警2305、2101、2112舰船编队在钓鱼岛领海内巡航。

安倍向靖国神社供奉祭品后，中国周五表示“严重关切”。韩国也表示强烈反对，称靖国神社是“颂扬日本殖民和侵略战争的标志”。

周六，三名日本内阁成员参拜了靖国神社。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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