王毅会晤日本外务事务次官斋木昭隆

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京7月30日 - 中国外长王毅周二与日本外务事务次官斋木昭隆(Akitaka Saiki)会晤，讨论了影响中日两国关系的问题。中国官方媒体报道称，中国已排除近期举行中日双边峰会的可能。
中国外交部称，外交部部长王毅和副部长刘振民会见了日本外务事务次官斋木昭隆(Akitaka Saiki)。
外交部在网站声明中称：“双方就中日关系坦率交换了看法，中方就两国关系面临的问题阐明了立场。”
“双方将通过各层次、各渠道继续进行沟通。”
日本此前曾建议中日领导人举行峰会，旨在平息领土争端。《中国日报》周二援引匿名中国官员的说法，敦促日本政府采取实质性举措，改善双边关系，而不是空喊口号。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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