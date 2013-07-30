王毅会晤日本外务事务次官斋木昭隆

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京7月30日 - 中国外长王毅周二与日本外务事务次官斋木昭隆(Akitaka Saiki)会晤，讨论了影响中日两国关系的问题。中国官方媒体报导称，中国已排除近期举行中日双边峰会的可能。
中国外交部称，外交部部长王毅和副部长刘振民会见了日本外务事务次官斋木昭隆。
外交部在网站声明中称：“双方就中日关系坦率交换了看法，中方就两国关系面临的问题阐明了立场。”
“双方将通过各层次、各渠道继续进行沟通。”
日本此前曾建议中日领导人举行峰会，旨在平息领土争端。《中国日报》周二援引匿名中国官员的说法，敦促日本政府采取实质性举措，改善双边关系，而不是空喊口号。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。