中国官媒称中方公布一批日本军队侵华档案

路透上海4月27日（记者 Alexandra Harney） -中国官媒报道称，吉林省档案馆近日公布了89件侵华日军遗留档案，涉及南京大屠杀、强征“慰安妇”等八个方面。

报道称，吉林省档案馆公布的这批档案包括日军士兵的信件、报纸上的文章、以及1950年代初期发掘的日军文件。

中国和日本对南京大屠杀的死难者人数存在分歧。一些日本民族主义政客称有关大屠杀的报告出于宣传目的，夸大了死难者人数。很多日本战时档案记录均已被毁。

日前，线装书局出版发行了一套全部以日本本国的档案材料证实日本侵华历史的共395册、涉及10余万件档案的“日本涉华密档”。

历史是中日之间的现实问题。中国国家主席习近平上月在柏林发表演讲时称提及日本侵华史，称那段悲惨的历史给中国人留下了刻骨铭心的记忆。日本政府对此作出愤怒回应。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。