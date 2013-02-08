中日再度爆发口水战 紧张局势升温

路透北京2月8日（记者 Michael Martina） - 中国和日本周五在中国舰艇是否用火控雷达瞄准日方舰机的问题上各执一词，两国之间的紧张关系进一步升级。

中国国防部否认日本所谓中国海军舰艇在东海以火控雷达瞄准日方舰机的指责，这是中国国防部对首次对此发表评论。中国国防部还指出，日本舰机近距离跟踪监视是造成中日海空安全问题的根源。

日本一名官员周五不同意中方对1月30日事件的解释。他表示，中方的行为或引发钓鱼岛附近海域出现危险局势。

一天前，日本称两架俄罗斯战机一度进入日俄有分歧岛屿上空，日本因此出动了战机。俄罗斯对该指控予以否认。

中国国防部周四晚间在传真声明中称，日本的说法“不符合事实”。中方舰载雷达保持正常观察警戒，“没有使用火控雷达”。声明还指出，该中国军舰执行例行训练任务时，被一艘日本驱逐舰跟踪监视。

声明称，近期，日方“发表不负责任的言论，渲染‘中国威胁’，肆意制造紧张气氛，误导国际舆论”。

“近年来，日方舰机经常对中国海军舰机长时间、近距离跟踪监视，是造成中日海空安全问题的根源。”

日本内阁官房长官菅义伟周五在记者会上表示：“我们无法接受中方的解释。”他说道，日本的指控是“基于防卫省谨慎和细致的分析后得出的结论。我们敦促中国采取真诚的措施防止可能导致意外局势的危险行为”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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