中国对日本保有武器级钚“非常关切”

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京2月17日 - 日本共同社报道称日本曾拒绝归还美国超过300公斤武器级钚，中国周一对此表示“严重关切”。
日本共同社称，美国向日本施压，要求日本归还上述武器级核原料，这些核原料可以生产多达50枚核弹。日本曾拒绝，但最终向美国妥协。
日本文部科学省官员称，这些核原料购于20世纪60年，出于研究目的，日美两国政府可能于3月在海牙举行的核安全峰会上就归还上述核原料达成正式协议。
“日本作为《不扩散核武器条约》缔约国，应严格遵守核不扩散及核安全国际义务。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“日本在很长时间内没有将其存储的武器级核材料还给有关国家，这引发了国际社会的关切。中方对此也非常关切。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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