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时事要闻 | 2014年 2月 17日 星期一 18:10 BJT

中国对日本保有武器级钚“非常关切”

路透北京2月17日 - 日本共同社报道称日本曾拒绝归还美国超过300公斤武器级钚，中国周一对此表示“严重关切”。

日本共同社称，美国向日本施压，要求日本归还上述武器级核原料，这些核原料可以生产多达50枚核弹。日本曾拒绝，但最终向美国妥协。

日本文部科学省官员称，这些核原料购于20世纪60年，出于研究目的，日美两国政府可能于3月在海牙举行的核安全峰会上就归还上述核原料达成正式协议。

“日本作为《不扩散核武器条约》缔约国，应严格遵守核不扩散及核安全国际义务。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“日本在很长时间内没有将其存储的武器级核材料还给有关国家，这引发了国际社会的关切。中方对此也非常关切。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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