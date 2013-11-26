白宫称中国划设东海防空识别区“具有煽动性”

路透空军一号11月25日（记者 Jeff Mason） - 美国白宫发言人厄内斯特（JoshEarnest）周一对记者称，中国划设东海防空识别区是“不必要的、具有煽动性的”举动。

“那个地区（东海）存在地区性争端，而且是应当通过外交途径解决的争端。”厄内斯特对奥巴马的随行记者说。

“在这种情况下，应当有许多重叠的共同基础来达成解决方案，而不是任何一方动用具有煽动性、日益升级的言辞或政策声明，前者才是我们希望这种局势得到解决的方式，”他补充说道。

中国政府周六宣布划设东海防空识别区，以加大对该海域岛屿主权的宣示力度。

中日关系因钓鱼岛争端近几个月来一直紧张。对于中国划设东海防空识别区，美国和日本均予以指责。

美国国防部一位发言人周一称，美国军方飞机将不会根据中国新规定进行识别。

“上周还没有这方面的要求，”美国国防部发言人SteveWarren说。“美军飞机经过该区域时，将不会进行识别，我们以后也不会这么做。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。