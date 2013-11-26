白宫称中国划设东海防空识别区“具有煽动性”

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透空军一号11月25日（记者 Jeff Mason） - 美国白宫发言人厄内斯特（JoshEarnest）周一对记者称，中国划设东海防空识别区是“不必要的、具有煽动性的”举动。
“那个地区（东海）存在地区性争端，而且是应当通过外交途径解决的争端。”厄内斯特对奥巴马的随行记者说。
“在这种情况下，应当有许多重叠的共同基础来达成解决方案，而不是任何一方动用具有煽动性、日益升级的言辞或政策声明，前者才是我们希望这种局势得到解决的方式，”他补充说道。
中国政府周六宣布划设东海防空识别区，以加大对该海域岛屿主权的宣示力度。
中日关系因钓鱼岛争端近几个月来一直紧张。对于中国划设东海防空识别区，美国和日本均予以指责。
美国国防部一位发言人周一称，美国军方飞机将不会根据中国新规定进行识别。
“上周还没有这方面的要求，”美国国防部发言人SteveWarren说。“美军飞机经过该区域时，将不会进行识别，我们以后也不会这么做。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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