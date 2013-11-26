白宫称中国划设东海防空识别区“具有煽动性”

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透空军一号11月25日 - 美国白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周一对记者称，中国划设东海防空识别区是“不必要的、具有煽动性的”举动。
“那个地区（东海）存在地区性争端，而且是应当通过外交途径解决的争端。”厄内斯特对奥巴马的随行记者说。
“在这种情况下，应当有许多重叠的共同基础来达成解决方案，而不是任何一方动用具有煽动性、日益升级的言辞或政策声明，前者才是我们希望这种局势得到解决的方式，”他补充说道。
中国政府周六宣布划设东海防空识别区，以加大对该海域岛屿主权的宣示力度。
中日关系因钓鱼岛争端近几个月来一直紧张。对于中国划设东海防空识别区，美国和日本均予以指责。
美国国防部一位发言人周一称，美国军方飞机将不会根据中国新规定进行识别。
“上周还没有这方面的要求，”美国国防部发言人Steve Warren说。“美军飞机经过该区域时，将不会进行识别，我们以后也不会这么做。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37