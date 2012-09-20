美国敦促中日和平解决钓鱼岛争端

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍

路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。