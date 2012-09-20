美国敦促中日和平解决钓鱼岛争端

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透华盛顿9月19日电---白宫周三称，希望中国和日本通过“和平方式”解决领土争端。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）对记者表示，“我们相信中日友好关系有利於该地区所有人。”
最近中国发生多起大规模反日抗议，中日船只均出现在钓鱼岛周边海域，互相监视对方，两国紧张关系急剧升温。
卡尼称，美国对钓鱼岛主权问题不持立场，但希望两国通过外交手段解决争议。（完）
编译：程芳 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚国家通讯社周四援引警务总监Khalid Abu Bakar的话报道称，马来西亚已拘留第二名与朝鲜领导人金正恩兄长金正男遇害有关的女嫌疑人。
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚警方周三称，马来西亚已拘押一名持越南旅行证件的女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。