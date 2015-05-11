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时事要闻 | 2015年 5月 11日 星期一 10:57 BJT

中国官媒称德国对战争罪行深刻认识反衬出日本右翼危险倾向

路透北京5月10日 - 《人民日报》周日头版刊发社论纪念世界反法西斯战争胜利70周年。文章称，德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。

文章称赞德国领导人正视战争历史。

“从德国前总理勃兰特在华沙的深深一跪，到德国现任总理默克尔表示德国要对纳粹罪行‘永久担责’，从持续赔偿大屠杀受害者到为受害群体建立纪念地，从立法严禁宣扬纳粹到教育下一代与纳粹意识形态作斗争……几十年来，德国在检讨罪责与自我剖析的道路上从未停止脚步。”

文章称：“德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。”

俄罗斯周六举行红场阅兵，纪念卫国战争胜利70周年。中国国家主席习近平出席了阅兵式。（完）

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