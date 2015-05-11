中国官媒称德国对战争罪行深刻认识反衬出日本右翼危险倾向

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月10日 - 《人民日报》周日头版刊发社论纪念世界反法西斯战争胜利70周年。文章称，德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。
文章称赞德国领导人正视战争历史。
“从德国前总理勃兰特在华沙的深深一跪，到德国现任总理默克尔表示德国要对纳粹罪行‘永久担责’，从持续赔偿大屠杀受害者到为受害群体建立纪念地，从立法严禁宣扬纳粹到教育下一代与纳粹意识形态作斗争……几十年来，德国在检讨罪责与自我剖析的道路上从未停止脚步。”
文章称：“德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。”
俄罗斯周六举行红场阅兵，纪念卫国战争胜利70周年。中国国家主席习近平出席了阅兵式。（完）
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。