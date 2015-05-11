中国官媒称德国对战争罪行深刻认识反衬出日本右翼危险倾向

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月10日 - 《人民日报》周日头版刊发社论纪念世界反法西斯战争胜利70周年。文章称，德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。
文章称赞德国领导人正视战争历史。
“从德国前总理勃兰特在华沙的深深一跪，到德国现任总理默克尔表示德国要对纳粹罪行‘永久担责’，从持续赔偿大屠杀受害者到为受害群体建立纪念地，从立法严禁宣扬纳粹到教育下一代与纳粹意识形态作斗争……几十年来，德国在检讨罪责与自我剖析的道路上从未停止脚步。”
文章称：“德国人对战争罪行的深刻认识，反衬出日本右翼的危险倾向。”
俄罗斯周六举行红场阅兵，纪念卫国战争胜利70周年。中国国家主席习近平出席了阅兵式。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。