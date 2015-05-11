中国官媒称德国对战争罪行深刻认识反衬出日本右翼危险倾向

“从德国前总理勃兰特在华沙的深深一跪，到德国现任总理默克尔表示德国要对纳粹罪行‘永久担责’，从持续赔偿大屠杀受害者到为受害群体建立纪念地，从立法严禁宣扬纳粹到教育下一代与纳粹意识形态作斗争……几十年来，德国在检讨罪责与自我剖析的道路上从未停止脚步。”