中国广电主管部门整治“抗战雷剧”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月17日 - 《人民日报》周五报导称，针对近期以来部分抗战题材电视剧存在的过度娱乐化现象，国家新闻出版广电总局已着手进行整治。

多年以来，日本政府一直拒绝承认1937-1945年间日军侵华战争罪行，致使中日关系蒙上阴影。抗战历史是中国学校教育的内容之一，同时也是重要的电视剧题材。

但观众在社交媒体上抱怨称，抗战电视剧的一些情节荒诞离奇，譬如一中国男子瞬间可发出多支箭射死数名日本士兵等情节。

《人民日报》报导称，国家新闻出版广电总局电视剧管理司副司长王卫平表示：“八年抗战是中华民族反抗外来侵略的伟大壮举，是影视创作的宝贵资源。”

“近期以来出现的个别创作态度不严肃、胡编乱造、不尊重历史、过度娱乐化的抗战题材创作在社会上造成了不良影响，必须予以纠正，”王卫平说道。

报导指出，国家新闻出版广电总局目前已对各卫视提出明确要求，对卫视电视剧黄金档已报排播的抗战题材剧进行重审和甄别，对存在过度娱乐化的抗战剧进行修改，停播不能修改的过度娱乐化抗战剧，同时对以严肃态度进行创作的抗战剧给予鼓励和支持。（完）