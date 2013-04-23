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时事要闻 | 2013年 4月 23日 星期二 08:53 BJT

中国外交部称日本必须正视历史

路透北京4月22日 - 中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，日本必须正视历史，尊重战争期间受害国人民的感情；此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品。

去年9月，中日关系因钓鱼岛问题急剧恶化，中国多地曾爆发反日抗议。中国表示，日本只有正视和深刻反省过去的侵略历史，才能真正同亚洲邻国发展友好合作关系。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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