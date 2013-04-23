中国外交部称日本必须正视历史

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透北京4月22日 - 中国外交部发言人华春莹周一在例行记者会上表示，日本必须正视历史，尊重战争期间受害国人民的感情；此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品。
去年9月，中日关系因钓鱼岛问题急剧恶化，中国多地曾爆发反日抗议。中国表示，日本只有正视和深刻反省过去的侵略历史，才能真正同亚洲邻国发展友好合作关系。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟(完)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。