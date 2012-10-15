野田佳彦称日本安全环境严峻程度前所未有

路透日本横须贺10月14日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本首相野田佳彦周日称，日本安全环境面临的严峻形势前所未有。此番言论不仅凸显中日领土争端引发的关系紧张，还指向了朝鲜的武器项目威胁。

日本政府9月从私人“岛主”手中购买钓鱼岛，导致中日关系急剧恶化，不仅引发中国多地爆发反日示威，还令中日贸易严重受损。

“日本面临的安全环境正变得前所未有的严峻，这无需多言，”野田佳彦站在Kurama号驱逐舰上说道。

“我们有一个打着发射卫星旗号进行导弹发射的邻国，还面临诸多涉及领土主权的问题。”

野田佳彦是在神奈川县（Kanagawa）出席日本海上自卫队阅舰式时发表上述言论的。

参加此次阅舰式的舰艇约为40多艘，当中包括美国巡洋舰Shiloh号。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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