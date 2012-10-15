野田佳彦称日本安全环境严峻程度前所未有

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透日本横须贺10月14日电（记者 Kiyoshi Takenaka）---日本首相野田佳彦周日称，日本安全环境面临的严峻形势前所未有。此番言论不仅凸显中日领土争端引发的关系紧张，还指向了朝鲜的武器项目威胁。
日本政府9月从私人“岛主”手中购买钓鱼岛，导致中日关系急剧恶化，不仅引发中国多地爆发反日示威，还令中日贸易严重受损。
“日本面临的安全环境正变得前所未有的严峻，这无需多言，”野田佳彦站在Kurama号驱逐舰上说道。
“我们有一个打着发射卫星旗号进行导弹发射的邻国，还面临诸多涉及领土主权的问题。”
野田佳彦是在神奈川县（Kanagawa）出席日本海上自卫队阅舰式时发表上述言论的。
参加此次阅舰式的舰艇约为40多艘，当中包括美国巡洋舰Shiloh号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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