中国能源：炼油厂提高航煤产出，因柴油需求放缓--贸易商

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 中国航煤需求明年将增加9-10%--贸易商
* 柴油需求增长将停滞
* 中石化第四季获得的航煤出口配额高于柴油配额--消息人士
* 中国10月航煤出口创纪录高位
路透新加坡/北京12月17日 - 贸易商们称，中国炼油厂正减少柴油产量以提高航煤产量，满足不断增加的航煤需求，且国内有利的税收结构，让这种生产上的转变更具有吸引力。
贸易商补充说，如此一来，中国航煤出口将增加，不过这对亚洲炼油利润的影响将不大，因为全球航空旅游增长将消化中国的供应。
“由于柴油需求放缓且精炼产能过剩，炼油厂调整策略，减少柴油产量并增加航煤产量，”中国领头的航煤生产商--中国航空油料集团公司--的一位官员说。
虽然中国的柴油产量远高于航煤，但两者的缺口在缩窄。今年前11个月，中国航煤产量较上年同期增加19%至2,730万吨，柴油产量仅增加1.65%至1.6亿吨。
“航煤价格高于柴油，而且来自航空业的需求很好，”一家国有炼油厂的消息人士说。
贸易商称，明年中国航煤需求料增加9-10%，而柴油需求增长则料停滞。
**航煤出口**
中国炼油厂转变生产策略还将提振航煤出口。中国10月航煤出口升至创纪录的111万吨。
知情人士透露，中国石化第四季获得每月70万吨航煤出口配额，以及6-9万吨柴油出口配额。
另一位消息人士称，中国石油获得略低的航煤出口配额，没有获得柴油出口配额。
“中国在一段时间内将维持净出口航煤的趋势，”一中国国有石油贸易商称，他因未获授权对媒体发表言论而拒绝具名。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
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