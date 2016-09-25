中国空军多型战机飞越宫古海峡检验远海实战能力--新华

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透北京9月25日 - 新华社周日报道，中国空军周日出动40多架各型战机，前出西太平洋远海训练，多型战机成体系飞越宫古海峡，检验远海实战能力。同时出动轰炸机、歼击机在东海防空识别区进行例行性警巡。
中国空军新闻发言人申进科大校表示，常态化前出西太平洋远海训练和警巡东海防空识别区，都是中国空军维护国家主权、保卫国家安全、保障和平发展的需要。
申进科介绍，这次远海训练，空军轰-6K、苏-30、加油机等多型战机成体系飞越宫古海峡。当天，40多架各型战机从部署机场快速完成出动准备，快速飞赴西太平洋开展训练，实施了侦察预警、海上突击、空中加油等训练课题，检验空军部队远海实战能力。
中国划设东海防空识别区近三年来，空军按照《中华人民共和国东海防空识别区航空器识别规则公告》，一直保持常态化空中警巡。对进入防空识别区的外国军机进行了监视掌握和识别判性，根据不同空中威胁采取相应措施，维护了国家空防安全。
“空军将继续毫不松懈地实施东海防空识别区空中警巡，坚决捍卫中国的正当合法权益。”报导称。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)