东航成国产大飞机C919首家用户 首飞一年内启动买卖商谈

路透上海11月2日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周二晚公告称，东航已与中国商用飞机有限公司签署框架协议，东航成为后者生产的国内大型客机C919的首家用户，在C919首飞一年内启动五架飞机的买卖商谈。

公告显示，作为C919客机首家用户，中国商飞公司将为东方航空运营C919提供全方位的保障支持。不过东方航空称，该首家用户协议的履行不会对公司今年业绩构成任何影响。

在正举行的珠海航展上，中国商飞公司人士对路透表示，C919可能会在今年底或明年初进行首飞。

C919是中国自主设计的大型客机，希望以此挑战目前垄断全球大型客机市场的波音(BA.N)和空中客车(AIR.PA)两大巨头。不过C919的首飞日期较原计划已至少延后两次。（完）