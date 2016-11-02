东航成国产大飞机C919首家用户 首飞一年内启动买卖商谈

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月2日 - 中国三大航空公司之一的东方航空(600115.SS)(0670.HK)周二晚公告称，东航已与中国商用飞机有限公司签署框架协议，东航成为后者生产的国内大型客机C919的首家用户，在C919首飞一年内启动五架飞机的买卖商谈。
公告显示，作为C919客机首家用户，中国商飞公司将为东方航空运营C919提供全方位的保障支持。不过东方航空称，该首家用户协议的履行不会对公司今年业绩构成任何影响。
在正举行的珠海航展上，中国商飞公司人士对路透表示，C919可能会在今年底或明年初进行首飞。
C919是中国自主设计的大型客机，希望以此挑战目前垄断全球大型客机市场的波音(BA.N)和空中客车(AIR.PA)两大巨头。不过C919的首飞日期较原计划已至少延后两次。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。