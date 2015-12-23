焦点：中国珠宝中心门可罗雀 投资者信心缺乏致黄金需求持续降温

2015年12月17日在深圳一家珠宝中心拍到的图片。 REUTERS/James Pomfret

* 2015年中国黄金需求料将第二年减少

* 中国珠宝中心的零售商警告，需求恐进一步下滑

* 中国投资者对投资黄金失去信心

* 印度需求也很疲弱

路透深圳/新加坡12月23日 - 随着全球最大黄金消费国--中国的消费者连续第二年减少购金，没有一个地方能比曾经熙熙攘攘的中国珠宝制造和零售中心--水贝更能感受到这种放缓。

经济减速、及中国当局的反腐活动打击奢侈品需求，都损及了黄金需求，但市场担心中国买家信心缺失的情况可能会持续更长时间。

由于全球第二大黄金消费国--印度的买需也不给力，中国需求又一年表现疲弱，将给徘徊在近六年低位的全球金价XAU=带来更大压力。

昔日疯狂扫货的中国消费者如今变得小心翼翼，深圳水贝的数百家珠宝店的业务自2013年购金热达到顶峰以来不断下滑。

“金价不高，他们现在对黄金缺乏信心，需求不会马上回升，”Glory Gold地区经理Wang Zhichang称，并表示今年营收下滑10-20%后，明年可能进一步下降10%。

Wang Zhichang所在的店面有30名雇员，但此时尚未见到一位客户。他表示，过去一年该地区有很多珠宝工厂关闭。

包括周大福(1929.HK)在内的大型连锁店，也在中国与香港关闭分店或削减展店数量。周大福为以市值计最大珠宝商。

“顾客在购买时变得更加理性，”该公司一名发言人透过电子邮件表示。

根据路透上月报导，中国银行业者发现受销售疲弱的拖累，珠宝制造商已出现贷款违约的情形，凸显珠宝业所遭受的压力。

**中国大妈买盘缩手**

向来喜欢逢低买进的“大妈”买气不再，对中国黄金消费是一大打击。

“中国大妈需求的黄金时代已成过去，”山东黄金集团首席分析师Shu Jiang表示。

Shu表示，除非金价出现短期急跌，否则大妈们不太可能重出江湖，不过也有人认为，真正需要的是金价反弹。

“讽刺的是，实货需求若要回升，前提是价格要上涨，”澳新银行(ANZ)商品策略师Victor Thianpiriya表示。

“人们对黄金作为避险资产或投资对象的信心最近几年遭到严重打击，”Thianpiriya说。

印度的黄金需求也受到冲击；12月当季的黄金购买量或创下八年来最低水平，主要因投资需求疲软、且乾旱令大量农户收入锐减。

两大黄金消费国的需求骤降，将可能对Barrick Gold Corp(ABX.TO)等矿商构成进一步打击。全球金价持续三年的跌势，导致这些矿企获利下滑，他们已被迫出售资产并节支来削减债务。

澳洲和南非等主要出产国的货币贬值，在一定程度上保护矿企免受需求走软的冲击。

**前景仍低迷**

鉴于金价前景依然偏空，一些行业人士担心或许要等上更长时间才能看到反弹。

“我们预计(明年)业务量进一步减少20%，”水贝另一家金店老板Zhang Fengming说。

“当黄金的投资吸引力增加时，中国人将回过头来重新买入黄金。我想三至五年内，将会出现反弹。”张在珠宝行业已经入行30年。

中国黄金需求图表：reut.rs/1RC7mGf

(完)