焦点：中资银行遭遇珠宝商违约 黄金租赁业务裂痕隐现

路透新加坡11月20日 - 据直接了解问题的消息人士称，面对珠宝生产商违约数量上升，中资银行越来越警惕，他们在对新的黄金出借业务作评审时也更加仔细。中国是世界最大的黄金消费国。

仅中国四大行与黄金租赁相关的业务就高达4,434亿元人民币(696.3亿美元)，因此如果中资银行缩减这方面业务，则将使中国的黄金进、少，进而打击全球金价，当前金价业已降至五年多来最低水平。

据两名消息人士称，在中国银行(601988.SS)的业务中，已经发生至少一起相关贷款违约事件。上述人士不愿透露姓名，因其尚未获准向媒体披露信息。按资产规模计，中国银行是全国第四大行。

据四名消息人士称，其他大大小小的银行中也发生了珠宝生产商违约事件。

消息人士称，违约仍然只占黄金贷款的一小部分，但银行已经开始采取措施，放慢这类借贷的发放。

“银行对黄金租赁通常采取更严谨的态度，”汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)资深分析师Samson Li称。

“如果出现大量违约，他们就会大幅削减这块业务，这将影响中国进口，”他称。

黄金租赁在过去几年大幅增长，信贷紧张促使企业寻找其他方式筹资。

“带动黄金租赁需求的并不是黄金本身，而是相对低廉的贷款，”山东黄金集团的首席分析师Jiang Shu称。

贷款通常面向黄金产业的企业，例如用黄金制作首饰的制造商等，这些企业通过出售租赁的黄金获得运营资金。

业内高管表示，部分制造商自己一直扮演着信贷供应商的角色，把出售租赁黄金所得的资金借出，赚取黄金和现金贷款的利率差。

这些资金最终可能被用于房地产等投机性投资。

**黄金零售销售业务下滑**

随着中国经济放缓和金价前景看空，黄金零售销售业务遭受重挫，制造商现在发现很难偿还贷款。

“银行业正在观察风险，而不是利润，”一位大型国有银行的消息人士称，并表示黄金贷款需求持续浮现，但银行业者变得更为谨慎。

一位消息人士表示，就在10月，有一家珠宝制造商从中国银行借入的一笔小额贷款违约，其并称该行现在希望限制新租赁业务的规模。

中国银行并未回复电话和电邮的置评要求。

在其他大型银行方面，对于是否遇到违约的置评要求，中国工商银行(601398.SS)并未回复。

中国农业银行(601288.SS)和中国建设银行(601939.SS)亦未回复。

**银行持有量增加**

根据最新财务报告，截至9月30日，中国四大银行的贵金属持有量总计价值达4,434亿元人民币，较2013年增加逾40%。几乎全部都与黄金租赁有密切关系，按照目前价格涉及的总量约为2,000吨黄金。

中国银行最近一个季度持有量下降，不过原因不明。中国民生银行(600016.SS)的持有量也有减少。

但其它银行多数继续增持黄金资产，推动中国的黄金进口增长，与此同时大陆的消费者需求却有可能连续第二年呈现下滑。

作为包括租赁在内的实货交易平台，上海黄金交易所今年的实货交割数量有望超越2013年创下的纪录。

这说明自消费需求下降以来，租赁市场十分活跃。

“越来越多的珠宝企业违约，因为中国人购买黄金饰品不如以前踊跃，”另一家大银行的一位消息人士说。

部分由于销售疲弱，中国以市值计最大的珠宝公司--周大福(1929.HK)已经发出盈警，预告截至9月底止六个月溢利同比大减40-50%。

中国黄金租赁相关图表请点选： (link.reuters.com/ner95w)

(完)