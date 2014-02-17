金叶珠宝将增融资收购美国油田项目

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透上海2月17日 -黄金资源经营公司--中国金叶珠宝(000587.SZ)周一表示，将以非公开发行方式，融资不超过56.9亿元人民币，以收购美国油田项目以及补充流动资金。定向增发完成后，石油勘探、开采和销售业务将成为其主业之一。
金叶珠宝本次非公开发行股票数量不超过4.75亿股，发行价格不低于11.98元/股。所募资金中，将以不低于3.35亿美元用于购买ERG部分股权，3.3亿美元用于向ERG增资。交易完成后，金叶珠宝将持有ERG资源95%股权，后者成为下属控股子公司。
公告引述石油储量评估机构Netherland Sewell & Associates,INC报告称，采取枯竭式开采方式(一次采油)估算，截止2012年12月31日，ERG资源油田权益剩余可采储量1P约1.77亿桶，油田权益剩余可采储量2P约2.55亿桶，油田权益剩余可采储量3P约3.06亿桶。
金叶珠宝表示，投资完成后，ERG资源油田产能将逐步达到稳产生产状态。第一至三年，ERG资源原油日产量分别为约8,000桶以上、约15,000桶以上及20,000桶以上，稳产生产成本约为24美元/桶。
从长期而言，本次投资将有利于金叶珠宝改善持续盈利能力，不过ERG资源2013年上半年仍处于亏损状态，其盈利能力需逐步增强、体现，并受到多种因素的影响。
金叶珠宝因筹划重大事项，于今年1月2日起停牌，停牌前收报12.52元。公司股票将于今日开市复牌。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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