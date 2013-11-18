季晓南：国企改革下一步将促国有资本顺利流动 改换经营机制

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月6日
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:48时，1港元=0.88766人民币)
路透上海11月18日 -中国国有重点大型企业监事会主席、国资国企改革专家季晓南表示，在中共三中全会决定公布后，国资监管部门将抓紧拿出深化国企改革的指导意见，明确路径图和时间表；下一步重点工作重点将包括实现国有资本顺利流动和真正实现国企经营机制转换。
中国证券报周一报导引述他的话称，未来国企要实行分类改革和监管，三中全会已包含了分类改革的思想，如国企的分配方式和分配水平要根据不同国企的市场化程度来确定，允许混合所有制企业实行企业员工持股。下一步分类改革和监管要实现新的突破。
上周五稍晚公布的中共十八大三中全会决定，决定指出，要积极发展混合所有制经济，国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式
季晓南认为，新一轮国资国企改革将会为民企发展提供新的机会。发展混合所有制经济，民企可以更好更多地参与国企改革改组。选择有条件的国企改组为国有资本投资公司，国有资本投资公司也可以搞股权多元化。未来深化国企改革必然涉及一些垄断行业或垄断环节的改革，这将为民企提供新的投资机会和发展空间。
他还指出，深化国资国企改革离不开资本市场的发展和完善。这些年来，资本市场在促进国企资金筹集、股份制改革、公司治理、资产重组、价值重估、布局优化等方面，发挥了不可或缺的重要作用。资本市场使国有控股上市公司的资产通过证券化得以顺畅流转，布局结构得以优化。市场化并购重组也是优化国有经济布局和结构的重要方式。
国有重点大型企业监事会是是由国务院派出，代表国家对国有重点大型企业的国有资产保值增值状况实施监督，目前国务院国资委共有28位国有重点大型企业监事会主席。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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