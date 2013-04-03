江苏确诊四例人感染H7N9禽流感病例--新华网

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透上海4月3日 - 新华网周二晚间引述中国国家卫生和计划生育委员会称，江苏省确诊四例人感染H7N9禽流感病例。目前，患者病情危重，正在全力抢救。
此前，国家卫生和计划生育委员会3月31日通报，上海市和安徽省共发现三例人感染H7N9禽流感病例，两人死亡。H7N9亚型禽流感病毒以往仅在禽间发现，未发现过人的感染情况。
报导并称，目前，未发现上述江苏省四例病例间存在流行病学关联。另外，上述四位患者中，其中一位从事活禽宰杀工作。
报导引述专家建议，应对人感染H7N9禽流感疫情，要保持良好的个人卫生习惯，比如勤洗手、室内勤通风换气等；避免接触和食用病(死)禽、畜；一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道感染症状，尤其是出现高热、呼吸困难者，应及时就医等。(完）
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。