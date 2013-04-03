版本:
中国
时事要闻 | 2013年 4月 3日 星期三 08:37 BJT

江苏确诊四例人感染H7N9禽流感病例--新华网

路透上海4月3日 - 新华网周二晚间引述中国国家卫生和计划生育委员会称，江苏省确诊四例人感染H7N9禽流感病例。目前，患者病情危重，正在全力抢救。

此前，国家卫生和计划生育委员会3月31日通报，上海市和安徽省共发现三例人感染H7N9禽流感病例，两人死亡。H7N9亚型禽流感病毒以往仅在禽间发现，未发现过人的感染情况。

报导并称，目前，未发现上述江苏省四例病例间存在流行病学关联。另外，上述四位患者中，其中一位从事活禽宰杀工作。

报导引述专家建议，应对人感染H7N9禽流感疫情，要保持良好的个人卫生习惯，比如勤洗手、室内勤通风换气等；避免接触和食用病(死)禽、畜；一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道感染症状，尤其是出现高热、呼吸困难者，应及时就医等。(完）

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐