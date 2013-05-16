中国大商所胶合板期货4月立项

路透北京5月16日 - 中国林产品期货的筹备工作正在不断推进，大连商品交易所负责人周四对路透表示，中国证监会已于今年4月批准木材胶合板期货立项。这是去年10月木材纤维板期货获得立项后，又一个启动筹备的林木期货品种。

此前刊登在大商所网站上的新闻稿显示,近期大商所密集组织人员调研胶合板和纤维板市场，以加紧完善两品种期货合约和规则，积极推动“两板”上市准备工作。

大商所表示，目前交易所己选择胶合板中的细木工板和纤维板中的中密度纤维板作为这两类品种的交易标的，近期的调研表明两品种在现货贸易中占比较大，代表性强，完全适合作为期货交易标的和交割标准品。

据市场机构人士介绍，中国是胶合板、纤维板生产消费第一大国，2011年胶合板产量达1.18亿立方米，其中符合产业发展方向且易于标准化的为细木工板，占比近20%，因此细木工板作为期货交易标的物具有合理性。

对于中国市场而言，胶合板期货并非全新事物，上世纪90年代，当时的上海商品交易所胶合板期货一度成为国内市场焦点，尤其是1994、95年的价格大涨吸引大量投机资金逐利其中，并出现巨额资金接货等标志性事件。业内人士指出，随着中国期货市场的不断成熟和完善，“重装上阵”的胶合板期货应会获得市场更加理性的参与。

大商所目前已有10个期货品种上市，今年3月挂牌交易的焦煤期货是今年国内首个上市的期货品种，也是国内首个煤炭期货。(完)

(发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)

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