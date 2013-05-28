浙江金华下水道弃婴成功获救

路透北京5月28日 - 中国官方电视台报道称，浙江省金华市消防人员成功解救一名被遗弃在公厕下水道的男婴。这一事件在社交媒体上引发愤怒的谴责。

中国媒体经常报道类似弃婴事件，问题起因包括未婚少女意外怀孕、重男轻女思想或违反计划生育超生等。

据媒体周一晚些时候的报道，浙江金华居民周六下午听到婴儿啼哭后报警，随后在一栋居民楼的下水道内发现一名遭遗弃的男婴。

报道称，消防队员被迫拆下这节管道并送往附近的医院，医生小心破拆管道后救下这名男婴。

报道称，婴儿状况稳定，警方正在寻找弃婴的父母。

电视报道的画面引发微博网友的广泛讨论，他们纷纷呼吁要严惩弃婴的父母。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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