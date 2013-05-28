浙江金华下水道弃婴成功获救

英国脱欧有条件 但并非无法挽回--欧洲议会
路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透北京5月28日 - 中国官方电视台报道称，浙江省金华市消防人员成功解救一名被遗弃在公厕下水道的男婴。这一事件在社交媒体上引发愤怒的谴责。
中国媒体经常报道类似弃婴事件，问题起因包括未婚少女意外怀孕、重男轻女思想或违反计划生育超生等。
据媒体周一晚些时候的报道，浙江金华居民周六下午听到婴儿啼哭后报警，随后在一栋居民楼的下水道内发现一名遭遗弃的男婴。
报道称，消防队员被迫拆下这节管道并送往附近的医院，医生小心破拆管道后救下这名男婴。
报道称，婴儿状况稳定，警方正在寻找弃婴的父母。
电视报道的画面引发微博网友的广泛讨论，他们纷纷呼吁要严惩弃婴的父母。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透布鲁塞尔3月29日 - 欧洲议会周三称，英国脱欧可以挽回，但若英国脱欧应先结清账单，而且要想与欧盟讨论新的贸易协议，要先保障公民权益。
路透伦敦3月29日 - 英国首相特雷莎·梅周三表示，英国已正式启动退欧进程。 特雷莎·梅对议会表示，“第50条款已启动，这与英国人民的愿望一致，英国将脱离欧盟，” 她称，在退出条款外，未来英国将寻求与欧盟建立伙伴关系。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。