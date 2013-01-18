中国基尼系数首次公布 超越警戒线或为收入分配改革作铺垫

* 中国首次公布反映贫富差距的基尼系数,趋势呈递减

* 过去10年均在0.4警戒线上方,凸显贫富差距巨大

* 或为收入分配改革方案出台作铺垫

作者 沈燕

路透北京1月18日 - 中国国家统计局首次公布反映贫富差距的基尼系数,尽管趋势显示递减,但过去10年数据均超过0.4的国际公认警戒线,凸显全球第二大经济体--中国贫富差距巨大的现实,以及加快收入分配改革的迫切性.

作为本届政府的承诺之一,收入分配改革方案原本计划在2012年四季度推出.而基尼系数的发布,或许可以解读为一方面是为该方案的出台作铺垫,另一方面也表明中国贫富差距并非想象的那样呈扩大趋势.

人大财经委的一位不具名官员称,民众对收入分配改革方案的期盼,本质上是对目前社会体制弊端的不满,对改革诉求的迫切,"但在制度和垄断性的因素没有消除前,即使方案出台,更多体现一种原则性的指导,真正的含金量不会太高."

中国国家统计局长马建堂周五在2012年国民经济运行情况新闻发布会上,首次公布全国居民基尼系数,2012年为0.474.而过去10年基尼系数最高点为2008年的0.491,之后逐步有所回落.

中国首次公布的2003-2012年全国居民基尼系数如下(浏览相关图表请点 r.reuters.com/baw35t):

2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年

0.474 0.477 0.481 0.490 0.491 0.484 0.487 0.485 0.473 0.479

国务院总理温家宝去年10月在布置四季度的工作安排时曾指出,要着力深化改革和扩大开放,制定收入分配制度改革总体方案和农村集体土地征收条例等.

**基尼系数背后之忧**

中国改革开放30多年来经济快速增长,GDP(国内生产总值)一直保持接近两位数增幅.即使周五公布的2012年GDP增速7.8%创出13年来新低,但仍超额完成年初确定的7.5%增长目标,在全球经济中也是"风景独好".

但在偏乐观的经济数据背后,诸多体制方面的弊端,包括垄断等导致的社会分配不公,却明显加剧.大量的灰色收入,寻租收入等导致中国贫富差距持续扩大,中国迫切需要一个能真实反映贫富差距的统计指标.

马建堂就指出,为体现中国政府十八大提出的小康社会目标,统计局补充和增加一些体现民生方面的指标,特别是包括基尼系数在内的一些民生指标.

他解释称,基尼系数的曲线也反映中国加快收入分配改革、缩小收入差距的紧迫性,因为0.47到0.49之间的基尼系数不算低,同时也说明从2008年金融危机以后,随着中国各级政府采取了惠民生的若干强有力的措施,中国的基尼系数从2008年最高的0.491逐步地有所回落.

这一观点也得到中国国家信息中心高级研究员祁京梅的认同.她表示,事实上中国的收入分配改革一直都在进行,尤其是近几年提高最低工资标准,增加农民工收入等,城乡居民间的收入差距是在缩小,这也与基尼系数反映趋势接近.

欲浏览中国2000年以来的工资收入变化,请点选(link.reuters.com/faf24t)

**难产的收入分配改革方案**

面对中国方首次公布的高于警戒线的基尼系数,受访的专家和官员普遍认为,是为收入分配改革方案的出台先作铺垫.但他们也提醒对该方案不宜抱太高期望.

上述人大财经委官员就指出,从收入分配改革方案说了八年却迟迟难以出台,也反映出各部门间协调的难度,同时收入分配改革的落实也需要与其它的体制配套改革同步进行,否则只能沦为形式.

去年11月召开的中共十八大后,新当选的中国新一届领导人屡屡表态要推进改革,亦令外界对中国未来的政治和经济体制改革充满了期待,而收入分配改革亦是其中的重要内容.

民生证券首席经济学家邱晓华也认为,目前中国经济主体越来越多元化,政府对收入分配所能调控的部分有限,能预期的方案最多就是提一些原则的内容,如"控高(收入),扩中(收入),调低(收入)",对该方案的出台期望不宜过高.

"灰色收入,寻租行为不规范,不清理,垄断不打破,指望收入分配改革方案一出台居民收入会出现翻天覆地的变化太不现实了."祁京梅称,"但在体现在对收入分配改革方向的指导方面还是有正面意义."(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。