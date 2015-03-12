中国调查失业率统计范围将扩至全国 公布系列数据更利宏观决策（更新版）

(新增学者评论及相关背景)

路透北京3月12日 - 二位了解情况的权威人士周四表示，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年七月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。

宏观经济学家们表示，准确、细致的就业数据将更有利于宏观政策的推出，另外也符合国务院此前强调“不过份追求经济发展但会更加重视就业”的精神。

“国内宏观研究，最缺对就业的更细致统计，就业数据不可靠，衡量经济好坏和政策要不要行动的依据都成问题。”中国社科院世界政治与经济研究所张斌博士指出。

他指出，目前多数国内金融和企业界都说经济不好，但是通胀下降和过得去的就业（有限的官方数据和生活观察）对百姓生活福利是不错的组合。

“在就业稳定的前提下，当下经济是不是很糟？这对我来说是个问题。”他称。

路透已联络国家统计局，未获得即时评论。

中国总理李克强此前就公开表示，只要就业增长保持稳定，GDP增长目标是可以灵活机动的。今年中国GDP增长目标定在7%左右，城镇新增就业目标将确保完成1,000万人。

**真实就业率更利宏观决策**

中国目前同时公布31个城市调查失业率和城镇登记失业率，二者调查对象涵盖基数不同，调查失业率不论是否参与登记，只要失业就都登记在案，因而被认为比登记失业率更准确，更能全面反映真实的失业状况。国际上也通用调查失业率。

“65个城镇的调查失业率是从2013年开始进行的，但因为时间序列短，没有办法进行季节调整，故一直都公布的是31个城镇的调查失业率数据。”上述了解情况的人士称。

上述了解情况的另一人士则指出，经过这几年的实际操作，调查失业率的工作已运行较好，数据也更能反应真实情况，按计划今年下半年调查范围会从已有的65个城镇拓展到全国，明年开始公布系列数据。

“系列数据包括各种分组的失业率，劳动参与率，就业人数等，可以更科学、更真实反映中国经济实际情况。”他表示。

张斌就指出，企业生死，金融机构破产，都可能是新陈代谢一部分，不足以作为判断经济好坏和政府是否要采取行动救经济的依据。

“即便是对于新凯恩斯学者来说，政府出手的合理依据只能是就业。”他称。

2014年7年，中国官方首次公开公布当年6月末31个城市的调查失业率为5.05%，此前则一直公布的是城镇登记失业率。周三刚刚公布的数据则显示，2月份，31个大城市城镇调查失业率稳定在5.1%左右；而人社部于两会期间公布，去年登记失业率则为4.09%。（完）

(路透中文新闻部)

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