中国前11月城镇新增就业1249万人 其中失业人员再就业511万人--人社部

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月12日 - 中国政府网援引人力资源和社会保障部最新数据称，今年1至11月中国城镇新增就业人数达到1,249万人，完成全年新增就业1,000万人以上这一目标的124.9%。
“如果把同期自然减员345万人算进来，实际的‘新就业人员’达到1594万人。”政府网报导称。
报导指出，从2014年起，中国连续三年城镇新增就业人数超1,200万人，而今年前11月的就业成绩单不仅“总分高”，而且“单项强”：其中城镇失业人员再就业达511万人，完成全年目标任务的102.2%；就业困难人员就业人数154万人，完成全年目标任务的128.3%。
人社部此前表示，前九月全国城镇新增就业1,067万人，提前完成了全年1,000万人的目标任务。三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。