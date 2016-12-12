中国前11月城镇新增就业1249万人 其中失业人员再就业511万人--人社部

路透北京12月12日 - 中国政府网援引人力资源和社会保障部最新数据称，今年1至11月中国城镇新增就业人数达到1,249万人，完成全年新增就业1,000万人以上这一目标的124.9%。

“如果把同期自然减员345万人算进来，实际的‘新就业人员’达到1594万人。”政府网报导称。

报导指出，从2014年起，中国连续三年城镇新增就业人数超1,200万人，而今年前11月的就业成绩单不仅“总分高”，而且“单项强”：其中城镇失业人员再就业达511万人，完成全年目标任务的102.2%；就业困难人员就业人数154万人，完成全年目标任务的128.3%。

人社部此前表示，前九月全国城镇新增就业1,067万人，提前完成了全年1,000万人的目标任务。三季度末，全国城镇登记失业率为4.04%，低于4.5%的年度调控目标。（完）